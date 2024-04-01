Обіцяти не можу: Терехов розповів, коли у Харкові скасують графіки відключення світла

Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво

Після ракетного удару 22 березня по Україні у Харкові було зруйновано всі трансформаторні підстанції та пошкоджено ТЕЦ. Усі потужності відновити швидко не вдалося, але є ті, що працюють. Тому вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов виданню "LIGA.net". За його словами, наразі не вистачає напруги.

"Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво", — каже мер.

За його словами, обіцяти швидке відновлення енергетичних потужностей він не може. Саме тому задля зниження навантаження на систему, було прийнято рішення завершити опалювальний сезон достроково.

"Введені графіки відключення світла – погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці", — додає Терехов.

Він також додав, що можливі подальші удари по енергетиці Харкова ворогом, тому має працювати державна програма. Перш за все, на думку Терехова, потрібні сучасні системи ППО, які б унеможливили влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Тому над цим посилено працюють президент і уряд.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові змінять графіки відключення світла.