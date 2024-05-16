Відключення світла триватимуть місяцями: в "Укренерго" назвали строки

Обмеження у травні розпочались частково через холодну погоду

Ті відключення світла для споживачів, які розпочались з 14 травня 2024 року, можуть тривати до серпня чи вересня. Ситуація покращиться ближче до осені, коли закінчиться активна фаза ремонтів об’єктів атомної генерації.

Про це радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко розповів "Укрінформу". Він відмітив, що обмеження могли початись пізніше, якби не похолодання.

Відключення світла можуть тривати до вересня

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", — сказав Бойко.

У ці місяці очікується закінчення активної фази ремонтних робіт об’єктів атомної генерації. До того ж в енергосистемі буде велика кількість енергії, отриманої завдяки сонячній генерації. При цьому знизиться навантаження на систему загалом, бо очікується тепла погода без спеки.

Чому у травні почали відключати електрику

Бойко пояснив, що через похолодання населення почало використовувати обігрівальні прилади. Попри активний імпорт електроенергії, в енергосистемі утворився дефіцит. Через це ввели відключення.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", — сказав Бойко.

Нагадаємо, з 22 березня росіяни регулярно і масовано обстрілюють об’єкти енергосистеми України. Через це виникають дефіцити, які покриваються аварійною допомогою від країн-партнерів чи імпортом. Спочатку обмеження вводили для промислових споживачів, а тепер і для населення.

Раніше "Телеграф" писав, що у багатьох областях України ввели графіки відключення світла. Їх опублікували для Києва, Львова, Запоріжжя, Дніпра та інших міст.

Також ми повідомляли, де дивитись графіки відключення світла, якщо сайти ДТЕК та YASNO не працюють. Це надійний спосіб дізнатись про обмеження у вашому регіоні.