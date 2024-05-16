Відключення світла в Україні: де дізнатися про графіки, якщо сайти ДТЕК та YASNO не працюють

Переглянути актуальний графік відключень на YASNO та ДТЕК зараз майже неможливо

Через атаки РФ на об’єкти енергоструктури України по всій країні почалося відключення світла. Всі українці кинулися перевіряти графіки, що спричинило сбій у роботі сайтів YASNO та ДТЕК.

Ряд українських Telegram-каналів пише, що доступ до них з’являється через один раз. Подивитися актуальний графік вимкнень майже неможливо.

При спробі перейти на сайти користувач бачить таке повідомлення: "Шановні клієнти! В даний час спостерігається велике навантаження на сайт. Зачекайте на автоматичне завантаження сторінки. Вибачте за незручності."

Для зручності своїх читачів "Телеграф" публікує актуальну інформацію щодо відключення світла по всій Україні. Про те, де діятимуть планові відключення, за якими адресами та на скільки часу можна дізнатися на нашому сайті. Йдеться про три великі міста і дві області.

При цьому варто наголосити, що в деяких містах графіки є лише на 16 травня, а в деяких до 20:

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло у кожний будинок.

Раніше "Телеграф" розповів, як працюватиме транспорт на випадок знеструмлення.