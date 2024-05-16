Підготовка до можливих блекаутів: скільки в Києві коштують генератори

Дефіциту енергообладнання не очікується

У Києві, через запровадження погодинних графіків відключення світла, почав зростати попит на різні види генераторів. Таким чином, кияни починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

Фахівці зазначають, що попит на генератори справді зріс, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про те, які види генераторів є і скільки вони коштують у столиці.

Види генераторів

У разі тривалого відключення електроенергії саме генератори можуть стати для вас джерелом альтернативного живлення. При виборі такого обладнання важливо проконсультуватися з фахівцем і вибрати саме ту модель, яка точно відповідатиме вимогам приміщення, в якому генератор планують експлуатувати.

Які генератори бувають:

Бензинові. Це найпоширеніші моделі пристроїв. Вони можуть поставлятися відкритими або з шумопоглинаючими кожухами. Для побутових цілей це оптимальний варіант за всіма параметрами. Їхньою відмінністю є невелика вага і компактність.

Це найпоширеніші моделі пристроїв. Вони можуть поставлятися відкритими або з шумопоглинаючими кожухами. Для побутових цілей це оптимальний варіант за всіма параметрами. Їхньою відмінністю є невелика вага і компактність. Дизельні. На ринку представлені великі та мобільні вироби — користувачі можуть підібрати оптимальну модель для своїх потреб. У стаціонарних пристроях застосовується водяне охолодження, а в маленьких моделях – повітряне. Такі агрегати дорожчі за бензинові моделі, але здатні швидко окупитися за рахунок економного споживання палива і тривалого періоду використання.

На ринку представлені великі та мобільні вироби — користувачі можуть підібрати оптимальну модель для своїх потреб. У стаціонарних пристроях застосовується водяне охолодження, а в маленьких моделях – повітряне. Такі агрегати дорожчі за бензинові моделі, але здатні швидко окупитися за рахунок економного споживання палива і тривалого періоду використання. Газові. Для забезпечення процесу вироблення електроенергії до такого приладу необхідно підключити газовий балон. Чим більший обсяг балона, тим довше відбуватиметься вироблення електрики. Єдиний недолік — це підвищена небезпека. Користувач повинен мати досвід із застосування газових балонів та дотримуватись правил безпеки.

Для забезпечення процесу вироблення електроенергії до такого приладу необхідно підключити газовий балон. Чим більший обсяг балона, тим довше відбуватиметься вироблення електрики. Єдиний недолік — це підвищена небезпека. Користувач повинен мати досвід із застосування газових балонів та дотримуватись правил безпеки. Інверторні. Вони функціонують з урахуванням подвійного перетворення електрики: спочатку змінний струм перетворюється на постійний, а потім відбувається зворотний процес. У результаті користувачі отримують електростанцію, яка має стабільні та якісні показники вихідного струму.

Вартість генераторів у Києві

Бензинові генератори мають найбільший попит серед українців. Вони відрізняються прийнятними цінами та досить низьким рівнем шуму під час експлуатації. На ринку представлено широкий асортимент бензинових генераторів.

Їхня вартість стартує від 11 2500 гривень за найпростішу модель і може доходити до 40 000 гривень.

Дизельні генератори також легко можна купити в Києві. Вони відрізняються економною витратою палива за високої потужності та надійним двигуном, який здатний витримати навіть значні навантаження. Крім цього, така електростанція може тривалий час функціонувати без перерви.

Ціна дизельних генераторів стартує від 30 000 гривень та може досягати 100 000 гривень.

До газових генераторів, для забезпечення процесу вироблення електроенергії, потрібно підключити газовий балон. Чим більший обсяг балона, тим довше відбуватиметься вироблення електрики.

Газ є екологічно чистим паливом, а газові генератори відрізняються довговічністю двигуна. Однак користувач повинен мати досвід із застосування газових балонів та дотримуватись правил безпеки.

Ціна газового генератора становить в середньому 33 000 гривень.

Інверторні генератори — це компактні та мобільні установки, які тихо працюють, економно витрачають пальне і здатні видавати стабільну "чисту" напругу, не схильну до перепадів. Вони підійдуть для підключення техніки, вразливої до перепадів струму (холодильник, комп’ютер, ТВ, гаджети тощо).

Вартість інверторних генераторів стартує від 10 тисяч гривень.

У матеріалі використано інформацію з сайтів компаній Artline, 50 Герц та Дніпро М.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам швидко та зручно знайти у столиці "Пункти незламності". Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.