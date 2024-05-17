Стало известно, почему графики отключений света в Украине ввели именно сейчас

Ситуация должна улучшиться в ближайшие дни

Не только из-за похолодания и, как следствие, увеличения объемов потребления. Графики отключений света в Украине ввели еще и потому, что энергетики были вынуждены умерить работу атомных электростанций, долгое время работавших практически на максимуме своих мощностей.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Подробно читайте в материале: Тарифы на свет вырастут уже 1 июня.

"Прохладная майская погода заставила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. В целом по стране более чем на 1000 мВт выросло потребление электроэнергии. Второй фактор — атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт. Раньше они работали практически на максимуме своих мощностей, сейчас им нужно будет проводить, в том числе регламентные ремонтные работы", — отметил нардеп.

При этом, по словам народного избранника, ситуация должна улучшиться в ближайшие дни, однако это не касается вечернего времени, когда потребление на пике.

"Даже импорт электричества пока не перекрывает недостаток. Глобально стоит большая задача по восстановлению собственной генерации", — отметил Нагорняк.

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