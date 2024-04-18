У Києві обміліле озеро Синє зібралися "воскрешати" за величезні гроші з бюджету

Ситуація продовжує залишатися катастрофічною

КП "Плесо" оголосило тендер на закупівлю послуг із порятунку обмілілого озера Синє, яке розташоване в Подільському районі Києва. Насамперед, тут планують провести розчищення водойми, а потім уже зайнятися благоустроєм території.

На будівельні роботи планують витратити до 96,3 мільйона гривень. Про це стало відомо із опублікованого на сайті Prozorro тендеру.

Так, комунальне підприємство "Плесо" оголосило про початок процедури відкритих торгів на розчистку озера Синє у Подільському районі столиці. Вже 25 квітня має відбутися аукціон, під час якого і оберуть підрядника, готового "реанімувати" водойму. Оскаржувати умови закупівлі можна до 21 квітня.

Після визначення переможця та укладання договору розпочнуться роботи з ревіталізації водойми. За умовами договору роботи повинні бути виконані до кінця 2024 року або до повного виконання угоди.

Тендер на 96, 3 млн грн

Насамперед тут планують провести розчищення північної та південної частин озера для розкриття ґрунтових джерел, що, у свою чергу, призведе до додаткового наповнення водойми та покращить її екологічний стан. Крім того, планується розчистити сполучну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води та запобігання застою.

На другому етапі мають розпочатися роботи з благоустрою території озера. Сюди входить вирубка 19 дерев, прибирання трави та чагарників, а також облаштування пляжної зони. У планах також є зміцнення берегової лінії, монтаж 39 вуличних ліхтарів на сонячних батареях та висадження 31 дерева.

На останньому етапі на території озера Синє планують організувати оглядовий майданчик, облаштувати пішохідні зони з тактильною плиткою та велодоріжки, а також збудувати дитячий комплекс та будиночки для птахів.

У пляжній зоні мають з’явитися роздягальні, пляжні навіси, душові, альтанки та рятувальна вежа. Крім цього, на території озера хочуть встановити лави з навісами, урни, 4 біотуалети та побудувати ще одну стаціонарну громадську вбиральню.

Однак, за словами директора КП "Плесо", насамперед стоїть завдання врятувати водойму і провести її розчищення. Всі ж роботи з благоустрою території зараз "не на часі" і будуть проведені після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, проблема з обміленням цієї прикраси спального масиву виникла ще 2020 року. Вже тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" спеціалісти проводили науково-дослідні роботи на водоймі. Проте зневоднене озеро так і не почали рятувати.

Наприкінці минулого року стало відомо, що КМВА погодила виділення із міського бюджету 35 млн. гривень на роботи з ревіталізації водойми. Проте тендер, який оголосило комунальне підприємство "Плесо" в системі закупівель Prozorro (сума торгів зросла майже до 100 млн грн) на роботи з ревіталізації озера так і не відбувся.

Формальні причини — пропозиція учасника торгів не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо закупівлі.

Озеро Синє було перлиною Виноградаря

Як відомо, Синє озеро — це безстічна водойма розташована на південній околиці Пуща-Водицького лісу та на західній околиці житлового масиву Виноградар. Найбільше із природних водороздільних озер Києва.

Озеро знаходиться на плоскій рівнині між долинами річок Дніпро та Ірпінь. До обмілювання його довжина становила 700 метрів, ширина – до 200 м, а водна площа – близько 15 га.

Навколо цієї водойми у 1980-х роках було збудовано весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та риболовлі. У водоймі жили 12 видів риби. Періодично там проводилося масштабне зариблення.

Назва озера походить від незвичайного синюватого кольору води. За офіційною науковою версією, такий відтінок дають специфічні супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тому дно озера вистелене синюватим мулом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві можливе обмеження електропостачання. Слід дослухатися до рекомендацій та економно використовувати електроенергію.