Война с Россией грозит землетрясениями и наводнениями. Эколог рассказал, где они могут быть

Удары врага тяжелым вооружением могут вызвать разрушение шахт и техногенно обусловленные землетрясения.

Война на востоке Украины длится более 10 лет. В течение всего этого времени регион сотни раз в день содрогается от мощных взрывов, в результате чего земля подвергается вибрациям, а в воздух выбрасывается множество тысяч тонн токсичных газов и продуктов горения. Губительность войны не только для людей, но и для окружающей среды, не подвергается сомнению. Впрочем, сколь катастрофическими могут быть последствия российской агрессии для нашей природы, покажет только время.

Способны ли взрывы вызвать землетрясения и наводнения, и какого "ответа" от природы следует ожидать в ближайшие 10 лет, "Телеграф" спросил у эколога МБО "Экология-Право-Человек" Анатолия Павелко.

– Какое влияние оказывают боевые действия на экологию в Украине?

– Здесь следует отметить два аспекта. Первый – влияние боевых действий на природу в целом, второй – их влияние на возникновение так называемых катастрофических стихийных природных процессов, отличающихся от обычных нарушений в окружающей среде огромными масштабами и разрушительной силой.

Если мы говорим о загрязнении окружающей среды, несомненно, война наносит очень большой вред на всех уровнях, это:

прямое физическое разрушение природных комплексов (луков, степей, речных экосистем) из-за нарушения почв;

первичное загрязнение – когда в результате падения снарядов происходит загрязнение окружающей среды их осколками;

вторичное загрязнение – когда в результате разрушения гражданских объектов и инфраструктуры происходит воспламенение, разгерматизация, выливание и горение химикатов или разрушение очистных сооружений. В результате таких пожаров в атмосферу выбрасывается огромное количество токсичных газов. Оксиды серы и азота могут приводить к кислотным дождям, которые отравляют почву, грунтовые воды и наносят ожоги растениям, а попадая в пищевые цепи, губительно влияют на состояние здоровья людей и животных.

– Может ли это приводить к наводнениям и паводкам?

– Боевые действия могут повлечь за собой ухудшение паводковой ситуации. Впрочем, в первую очередь это будет происходить в тех случаях, когда из-за боевых действий разрушается техногенно созданный природный объект. Например, разрушение Каховского водохранилища, Сумской плотины или уничтожение плотин на реке Оскол в Харьковской области, в результате чего имели место наводнения, затопление территорий, разрушение инфраструктуры, нарушение водоснабжения, кардинальное нарушение гидрологического режима.

Относительно паводков это может происходить косвенно, через техногенную систему, когда в результате ее нарушения явления природного характера усиливаются. К примеру, паводковая волна может стать более высокой и мощной.

– Какие последствия будет иметь уничтожение лесов?

– Лес является стабилизирующим фактором в увлажнении окружающей территории. В маловодный период помогает поддерживать определенный уровень водности в поверхностных водных объектах и уровень грунтовых вод. На сегодняшний день тысячи гектаров леса уничтожены. По сути леса прекращают выполнять водоохранные и климатоохранные функции. В результате можем говорить о катастрофических засухах, ветровой эрозии и выдувании верхнего слоя почвы.

Вероятно, мы будем наблюдать эти явления. Собственно, мы уже их наблюдаем в последние годы на востоке Украины, где очень часто можно увидеть пылевые смерчи над зоной ведения боевых действий.

- Могут ли вибрации от взрывов стать причиной землетрясений по так называемому "эффекту бабочки"?

– Данных о провокации боевыми действиями (кроме теоретически ядерной войны) землетрясений пока нет. В то же время, если мы говорим именно о Донбассе, риски имеют место.

Эта территория очень плотно насыщена различного рода техногенными объектами (шахтами и карьерами), которые находятся в неустойчивом с геологической точки зрения состоянии. В данном случае использование тяжелого вооружения действительно может привести к разрушению шахт и подтоплений, не естественных, но техногенно обусловленных землетрясений. Они обычно носят более локальный характер, но последствия могут быть действительно разрушительными.