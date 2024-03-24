Україна може втратити території через глобальне потепління: синоптик розповіла, які регіони під загрозою

Морський лід на полюсах тане з небувалою швидкістю, а він надзвичайно важливий для клімату

Глобальне потепління продовжується. Вода у світовому океані ще ніколи не була такою теплою, а через танення льодовиків її рівень ніколи не був таким високим, як зараз.

Про це "Телеграфу" розповіла синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру метеопрогнозів Олена Палагнюк. За словами експертки, морський лід на полюсах тане з небувалою швидкістю, а він надзвичайно важливий для клімату, бо береже від танення материкові льодовики.

"Коли почнуть танути й вони, рівень океану підніметься ще вище і під воду потраплятиме дедалі більше низинних територій материків. Найуразливішими є острови. Фіджі — перші в цьому списку. В інтернеті є достатньо змодельованих прогнозів підтоплень, будь-хто може їх переглянути", — сказала Палагнюк.

Щобільше, вона пояснила, що низовинні прибережні території півдня України також можуть піти під воду. Йдеться близько 1 млн гектарів території. Це селища, туристичні зони, об’єкти інфраструктури та різного типу господарювання, заповідники та екологічно небезпечні об’єкти. Коли це станеться, залежатиме від темпів глобального потепління. А вони вже перевершують очікування десятирічної давності.

Щодо швидкості наближення катаклізму, то в Укргідрометцентрі кажуть: "Ймовірно, ми цього не застанемо, а наші діти та онуки, цілком можливо, стануть свідками цих змін".

Повну версію інтерв'ю із синоптиком читайте за посиланням: Чи потрібно боятися кліматичної зброї та чому брешуть прогнози погоди: синоптик пояснив у чому річ.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні до кінця березня.