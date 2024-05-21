В Раді пропонують запровадити "податок на бездітність": нардепу-ініціатору теж доведеться його платити
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Демографічний збір будуть платити українці віком від 21 до 58 років
У Верховній Раді України запропонували ввести так званий "демографічний збір", або ж "податок на бездітність". Для дорослих українців віком від 21 до 58 років планується впровадити додаткові податкові ставки залежно від наявності у них дітей.
Про це йдеться у законопроєкті № 11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні", який 21 травня зареєстрували у Верховній Раді за ініціативи нардепа Сергія Гривка зі "Слуг народу". Документом пропонується за рахунок "демографічного збору" вплинути на поліпшення демографії в Україні, а також забезпечувати соціально вразливі категорії українців.
До набрання чинності демографічної реформи, яку розробляє Верховна Рада, пропонується встановити демографічний збір для громадян України – її резидентів віком від 21 до 58 років. Яка ставка збору пропонується:
- 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;
- 1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;
- 0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.
Хто може не платити демографічний збір:
- особи, які мають трьох або більше дітей;
- особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки;
- особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи;
Зараз документ перебуває на вивченні у Верховній Раді, відповідний комітет його ще не розглянув. В разі ухвалення парламентом закон набере чинності 1 січня 2025 року.
Доречі, сам Гривко, який подав законопроєкт, не має дітей. Тобто у разі ухвалення законопроєкту депутат повинен буде сплатити 1,5% відсотки від оподатковуваного доходу за рік – згідно з декларацією нардепа, у 2023 році він заробив 731 тисячу гривень, тобто йому довелося б заплатити 10500 грн у вигляді податку.
Зазначимо, що аналогічний податок існував у радянські часи. Радянські громадяни, які не мали дітей, повинні були сплачувати спеціально встановлений податок на бездітність до бюджету СРСР.
Нагадаємо, що нардеп Сергій Гривко відомий своїми екстравагантними законопроєктами. Так, у листопаді 2023 року він зареєстрував законопроєкт, яким пропонувалося створити Реєстр тарологів, нумерологів, йогів та інших "духовних майстрів". З охочих відкривати школи езотерики та вести тренінги пропонували стягувати плату до Держбюджету.
У вересні 2023 року Гривко офіційно запропонував використовувати ув'язнених для генерації електроенергії, посадивши їх на велосипеди із механічними генераторами світла. Гривко пропонував ще й зменшувати ув'язненим строк до 30 днів у рік максимум.