В Раді пропонують запровадити "податок на бездітність": нардепу-ініціатору теж доведеться його платити

Демографічний збір будуть платити українці віком від 21 до 58 років

У Верховній Раді України запропонували ввести так званий "демографічний збір", або ж "податок на бездітність". Для дорослих українців віком від 21 до 58 років планується впровадити додаткові податкові ставки залежно від наявності у них дітей.

Про це йдеться у законопроєкті № 11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні", який 21 травня зареєстрували у Верховній Раді за ініціативи нардепа Сергія Гривка зі "Слуг народу". Документом пропонується за рахунок "демографічного збору" вплинути на поліпшення демографії в Україні, а також забезпечувати соціально вразливі категорії українців.

До набрання чинності демографічної реформи, яку розробляє Верховна Рада, пропонується встановити демографічний збір для громадян України – її резидентів віком від 21 до 58 років. Яка ставка збору пропонується:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Хто може не платити демографічний збір:

особи, які мають трьох або більше дітей;

особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки;

особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи;

Зараз документ перебуває на вивченні у Верховній Раді, відповідний комітет його ще не розглянув. В разі ухвалення парламентом закон набере чинності 1 січня 2025 року.

Доречі, сам Гривко, який подав законопроєкт, не має дітей. Тобто у разі ухвалення законопроєкту депутат повинен буде сплатити 1,5% відсотки від оподатковуваного доходу за рік – згідно з декларацією нардепа, у 2023 році він заробив 731 тисячу гривень, тобто йому довелося б заплатити 10500 грн у вигляді податку.

Зазначимо, що аналогічний податок існував у радянські часи. Радянські громадяни, які не мали дітей, повинні були сплачувати спеціально встановлений податок на бездітність до бюджету СРСР.

Нагадаємо, що нардеп Сергій Гривко відомий своїми екстравагантними законопроєктами. Так, у листопаді 2023 року він зареєстрував законопроєкт, яким пропонувалося створити Реєстр тарологів, нумерологів, йогів та інших "духовних майстрів". З охочих відкривати школи езотерики та вести тренінги пропонували стягувати плату до Держбюджету.

У вересні 2023 року Гривко офіційно запропонував використовувати ув'язнених для генерації електроенергії, посадивши їх на велосипеди із механічними генераторами світла. Гривко пропонував ще й зменшувати ув'язненим строк до 30 днів у рік максимум.