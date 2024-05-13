"Має бути справедливо": у Раді розповіли, чи буде обговорюватись питання "економічного бронювання"

Наразі немає жодного законопроєкту щодо цього, але …

Питання можливості "економічного бронювання" в Україні наразі не ухвалювалося. І законопроєкт щодо цього не виносився на порядок денний, його наразі немає.

Проте дискусія з цього приводу точно потрібна. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко в етері телемарафону.

"Я думаю, що нам треба просто цю дискусію провести. Тому що Давид Арахамія, коли це коментував, він чітко сказав, що йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроєктів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час", — сказав він.

Корнієнко вважає, що ідея економічного бронювання, перш за все, питання суспільства та соціальної справедливості. Тому усі, хто "за" та "проти" цього мають просто поговорити.

"Дати відповідь на питання, чи не трапиться так, що будуть броньовані тільки ті, хто мають дохід і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних", — сказав заступник.

Водночас політик зауважимо, що є великий запит "у всіх бізнесменів і виробників, промисловості й у сфері послуг щодо того, як зберегти свої підприємства при відсутності робочих сил". Адже не всі підприємства можуть отримати бронь і професіонали, які роками працювали на посадах, зараз змушені воювати.

Корнієнко акцентував, що потрібно і далі проводити дискусію. Але зараз немає активних кроків до ухвалення рішень, попри те, що це активно обговорюють у соцмережах.

"Я думаю, що бронювання має бути справедливим, а от як воно буде реалізовуватися в різних напрямках, то це вже питання більш практичне, яке під час дискусій можна вирішити", — додав політик.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів, чи готові Німеччина та Польща повернути військовозобов'язаних українців.