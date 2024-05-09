Українцям за кордоном дозволили видавати паспорти: Рада ухвалила новий закон, подробиці

Законопроєкт врегульовує й інші питання

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про надання окремих адміністративних послуг українцям, у тому числі за кордоном. За відповідний законопроєкт №11017 проголосували 236 народних депутатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Він пояснив, що це документ, зокрема, дозволить державному підприємству "Документ" продовжити далі видавати документи за кордоном.

Варто зазначити, що законопроєктом також закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Також передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Крім того, у документ закріплено положення, що термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше, ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети. Чинна редакція передбачала 10 робочих днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після ухвалення закону про мобілізацію українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Невдовзі після цього, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою. Він повідомив, що наразі напрацьовується справедливий механізм роботи таки установ.

Закордонні підрозділи паспортного сервісу ДП "Документ", після призупинення видачі документів українцям за кордоном, 6 травня повідомили про те, що відновляють надання послуг. Щоправда, поки у тестовому режимі.