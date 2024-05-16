Звільнення колаборантів: Зеленський ветував законопроєкт, що відомо

Його відправлено на доопрацювання

Президент України Володимир Зеленський ветував ухвалений парламентом законопроєкт №7731. Він мав дозволяти роботодавцю звільняти з роботи людину за колабораціонізм.

Про це йдеться на сторінці Верховної ради України. Наразі цей законопроєкт направили на розгляд до профільного комітету парламенту.

Зазначається, що голова держави наклав на нього вето і прикріпив до законопроєкту свої пропозиції ще 15 травня.

Зауважимо, що ухвалений Верховною радою законопроєкт №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм. Його було створено, за словами депутатів, через часті випадки роботи на критичних підприємствах людей, що співпрацюють з РФ.

Якщо він ступить у силу, то роботодавець матиме право розірвати трудовий договір за умови, що законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Також документ вводить обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури.

У цих правилах має бути положення про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які постійно проживають на території Росії або тимчасово окупованій території України;

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

Також стратегічно важливі держорганізації зможуть відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський приїхав у Харків проводити Ставку. Прийнято важливі рішення.