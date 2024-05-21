В Раде предлагают ввести "налог на бездетность": нардепу-инициатору тоже придется его платить

Демографический сбор будут платить украинцы в возрасте от 21 до 58 лет

В Верховной Раде Украины предложили ввести так называемый "демографический сбор", или "налог на бездетность". Для взрослых украинцев от 21 до 58 лет планируется внедрить дополнительные налоговые ставки в зависимости от наличия у них детей.

Об этом говорится в законопроекте № 11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине", который 21 мая зарегистрировали в Верховной Раде по инициативе нардепа Сергея Гривко из "Слуг народа". Документом предлагается за счет "демографического сбора" повлиять на улучшение демографии в Украине, а также обеспечивать социально уязвимые категории украинцев.

До вступления в силу демографической реформы, разрабатываемой Верховной Радой, предлагается установить демографический сбор для граждан Украины – ее резидентов в возрасте от 21 до 58 лет. Какая ставка сбора предлагается:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Кто может не платить демографический сбор:

лица, имеющие троих или более детей;

лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года;

лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы;

В настоящее время документ находится на изучении в Верховной Раде, соответствующий комитет его еще не рассмотрел. В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Кстати, сам Гривко, который подал законопроект, не имеет детей. То есть, в случае принятия законопроекта, депутат должен будет уплатить 1,5% процента от налогооблагаемого дохода за год – согласно декларации нардепа, в 2023 году он заработал 731 тысячу гривен, то есть ему пришлось бы заплатить 10500 грн в виде налога.

Отметим, что аналогичный налог существовал в советское время. Советские граждане, не имевшие детей, должны были уплачивать специально установленный налог на бездетность в бюджет СССР.

Напомним, что нардеп Сергей Гривко известен своими экстравагантными законопроектами. Так, в ноябре 2023 года он зарегистрировал законопроект, которым предлагалось создать Реестр тарологов, нумерологов, йогов и других "духовных мастеров". С желающих открывать школы эзотерики и вести тренинги предлагали взимать плату в Госбюджет.

В сентябре 2023 года Гривко официально предложил использовать заключенных для генерации электроэнергии, посадив их на велосипеды с механическими генераторами света. Гривко предлагал еще и уменьшать заключенным срок до 30 дней в году максимум.