Більше не кримінальний злочин? У Раді проголосували за зміни щодо покарання за дрібні крадіжки

Пропонують запровадити чималі штрафи

Украв, випив… заплатив штраф. У середу, 22 травня, Рада прийняла за основу законопроєкт про декриміналізацію крадіжки вартістю до 4552 гривень. Тепер за дрібні злочини такого гатунку у в’язницю не відправлять.

Про це у своєму "Telegram" повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що "за" проголосували 265 обранців.

"Законопроєктом пропонується декриміналізувати крадіжки вартістю до 4552 гривень, однак ввести досить великі штрафи", — написав Железняк та вказав суми ймовірних штрафів.

Від так, згідно з законопроєктом, за дрібну крадіжку речі чи товару на суму від 757 грн до 4552 грн пропонується штраф — 850-5100 грн. За повторне вчинення злочину — 5100-8500 грн.

Нині, згідно зі ст. 51 КУпАП, викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Новий законопроєкт підвищує цей показник до 0,5.

Детально про проєкт

Проєкт закону №11068 пропонує внести зміни до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

збільшити розмір штрафу за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати в розмірі до 850 грн;

передбачити відповідальність за викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, вчинені у значному розмірі у виді штрафу в розмірі від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що дорівнює 850-5100 грн);

доповнити статтю приміткою, згідно з якою викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 757 грн.

Крім цього, положення законопроєкту пропонують внести зміни до статей КУпАП, що стосуються притягнення до відповідальності за вчинення таких правопорушень. Зокрема, пропонується запровадити строки накладання штрафів — протягом 6 місяців з дня його виявлення і не пізніше 2 років з дня його вчинення. Також ініціатива передбачає встановити строки розгляду відповідних справ без обовʼязкової присутності особи, яка вчинила правопорушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві діти полізли на сусідній балкон, аби вкрасти речі. Безстрашна дітвора лазила аж на 16 поверсі.