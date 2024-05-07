Аж на 16 поверсі: у Києві діти полізли на сусідній балкон, щоб вкрасти речі (відео)

Відчайдушні "моталися" туди-сюди на висоті пташиного польоту

У Києві на Оболоні малолітні діти, ризикуючи життям, перелізли на сусідній балкон. Метою зухвалого вчинку була крадіжка.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Життя Оболонь". Інцидент стався на вулиці Вишгородській, 54Б, в соціальному будинку.

Безстрашна дітвора лазила аж на 16 поверсі. Вони хотіли викрасти з сусіднього балкону 3 самокати та зимову гуму.

Діти наражали себе на небезпеку. На щастя, ніхто не постраждав. Де в той час були батьки невідомо.

Нагадуємо, нещодавно у Києва на Оболоні перехожі помітили дівчаток, які обірвали клумбу з конваліями. Діти вирішили зібрати для себе гарні букети й тому почали зривати квіти, які вирощували місцеві жителі.

Дівчата рвали рослини з корінням та листям, що ростуть біля одного з багатоповерхових будинків. Клумба була загороджена металевим парканом, однак навіть це не зупинило дітей.

Зазначимо, конвалії належать до рідкісних та зникаючих видів рослин, які занесені до Червоної книги України та охороняються законом.

Раніше "Телеграф" писав, у київській школі вчитель фізкультури погрожував учню з Луганської області. При цьому чоловік штовхав та обзивав хлопця.