Нові "режими", збільшені штрафи і не лише: 6 головних змін нового закону проти ухилянтів

Штрафи значно підняли

У четвер, 8 травня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Він значно піднімає штрафи для ухилянтів.

"Телеграф" розповідає про основні зміни, які приносить новий закон. Докладніше про це читайте нижче.

Головні зміни до закону №10379

Фактично вводяться три режими для покарань — порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Чим жорсткіша провина — тим вищий штраф;

Стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Тому що тепер необов’язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф (тобто якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров’я тощо), не з’явилася за повісткою, то військкомат виносить постанову про штраф без протоколу.

Новий закон продовжує термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу. А у випадках, необхідних для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення — до трьох діб.

Збільшено розмір штрафів що стосуються військового обліку:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень

Збільшено розмір штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень

для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень

Важливо: нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще має бути підписаний президентом України.

Раніше Телеграф писав, що у Верховній Раді розглядають дві моделі платної броні від мобілізації.