За несплату штрафу ухилянтам загрожує в'язниця: що говорять у Раді та що думають адвокати

Ясності в тому, чи подвоюватимуться штрафи у разі несплати, поки немає

З 18 травня, після набуття чинності нового закону про мобілізацію, українські військовозобов’язані мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. На тих, хто цього не зробить, чекають великі штрафи, а для тих, хто платити їх не збирається, передбачено кримінальну відповідальність.

"Штрафи (від 17 000 грн до 25 500 грн) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані та не сплатив штраф, залишається у "сірій зоні", то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі", – пояснила ТСН.ua народний депутат та член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Водночас, за словами джерел сайту серед парламентаріїв, наразі залишається незрозумілим, чи подвоюються несплачені штрафи. Також залишається незрозумілим, який термін дають на сплату – 10, 15 днів чи більше.

"Якщо казати відверто – коїться чехарда. Не дивлячись на те, що в законі начебто і прописано, але немає чіткого розуміння про порядок накладання і стягування штрафів", — розповів один зі співрозмовників.

Водночас, на думку адвокатів, штрафи подвоюватись не повинні. Однак додаткові витрати все одно будуть.

"Ці штрафи встановлюються рішенням суду, за протоколом ТЦК або відповідальної особи. У разі несплати відкривається виконавче провадження. Але слід розуміти, що виконавче провадження — це ще додаткові витрати — близько 10% від суми", — пояснив адвокат Сергій Старенький.

Адвокат Микола Максимов вказує на те, що є багато правопорушень, штрафи за які не подвоюються. До них належать хуліганство, розпивання спиртних напоїв. Водночас сплата штрафу також може означати, що людина визнала вчинення правопорушення. А у разі несплати штрафу протягом місяця державні виконавці можуть змушувати людину це зробити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у разі несплати штрафу, майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути заарештовано та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM". За словами юристів, заарештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

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