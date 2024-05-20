Чому водіям приходять чужі штрафи і чи можна їх не сплачувати

Чому водіям можуть приходити чужі штрафи за перевищення швидкості

Часом власники авто стикаються з несправедливістю, коли штрафи за порушення ПДР надходять на їхнє ім'я, хоча вони самі вони нічого не порушували. Такі ситуації можуть виникати через недосконалість системи реєстрації порушень або й через недбальство самих автовласників.

Якщо ви хотіли зекономити на оформленні усіх документів, продаючи автівку, не виключено, що це саме ваш випадок. РБК-Україна детально розбиралися, чому так може статися, і що робити у цій ситуації.

Чому водії отримують штрафи за порушення, яких не скоювали

Процес офіційного продажу автомобілів в Україні оформлюється через сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, де проводиться перевірка та перереєстрація транспортних засобів. Але це дорого і складно. Тому деякі автовласники користуються так званою "генеральною довіреністю", коли вони юридично залишаються власниками машини, але дозволяють іншій особі користуватися нею. У такому випадку, хоча автомобіль фактично переходить до нового власника, правова власність залишається за попереднім водієм Це може призводити до ситуацій, коли "старий" власник отримує штрафи за порушення ПДР, які скоїв новий.

Бум цих штрафів припав на період після впровадження в Україні автоматичної фіксації швидкості руху. Проте, стаття 279-1 КУпАП говорить, що такі штрафи накладають не лише на власника, а й на фактичного користувача авто.

Хто такий належний користувач

"Належний користувач" – це особа, яка наразі використовує авто, але не є його власником. Це може бути, наприклад, особа, яка взяла автомобіль у прокат або у користування власника. Тобто, придбала "за довіреністю". Також належний користувач може бути визначений законом або договором як особа, що має право користуватися майном, але не має права власності на нього.

Призначення належного користувача

Людина, яка фактично керує авто, має бути внесеною до реєстру МВС як належний користувач. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Кожен автомобіль може мати лише одного належного користувача у певний момент часу. Власник і користувач самостійно визначають, на який період надається право користування автомобілем.

Що робити, якщо ви отримали штраф за порушення, яке скоїв інший водій

Якщо ви продали авто за довіреністю, але не зареєстрували нового водія у відомостях про користувача, штрафи за порушення ПДР продовжать приходити на ваше ім'я. Коли так сталося, уникнути витрат можна, якщо новий водій піде у поліцію із заявою про те, що це саме він скоїв порушення. Або ж якщо ви заявите про крадіжку авто чи номерних знаків. На це держава дає 20 календарних днів.

Але фактично сплата таких штрафів стає тестом на людяність, адже власником авто залишається той, чиє ім'я вказано в техпаспорті. Отже, і вся відповідальність за несплату також покладається на власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф доведеться сплачували не лише водієві авто. За це порушення покарають і пасажирів.