Больше не уголовное преступление? В Раде проголосовали за изменения по наказанию за мелкие кражи

Предлагают ввести немалые штрафы

Украл, выпил… заплатил штраф. В среду, 22 мая, Рада приняла за основу законопроект о декриминализации кражи стоимостью до 4552 гривен. Теперь за мелкие преступления такого сорта в тюрьму не отправят.

Об этом в своем "Telegram" сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что "за" проголосовали 265 избранников.

"Законопроектом предлагается декриминализировать кражи стоимостью до 4552 гривен, однако ввести достаточно большие штрафы", — написал Железняк и указал суммы вероятных штрафов.

Так, согласно законопроекту, за мелкую кражу вещи или товара на сумму от 757 грн до 4552 грн предлагается штраф — 850-5100 грн. За повторное совершение преступления – 5100-8500 грн.

В настоящее время согласно ст. 51 КУоАП, похищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества к моменту правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Новый законопроект повышает этот показатель до 0,5.

Подробно о проекте

Проект закона №11068 предлагает внести изменения в статью 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

увеличить размер штрафа за мелкое похищение чужого имущества путем воровства, мошенничества, присвоения или растраты в размере до 850 грн;

предусмотреть ответственность за похищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, совершенные в значительном размере в виде штрафа в размере от пятидесяти до трехсот тысяч гривен (что составляет 850-5100 грн);

дополнить статью примечанием, согласно которой похищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть 757 грн.

Кроме этого, положения законопроекта предлагают внести изменения в статьи КУоАП, касающиеся привлечения к ответственности за совершение таких правонарушений. В частности, предлагается ввести сроки наложения штрафов — в течение 6 месяцев со дня его выявления и не позднее 2 лет со дня его совершения. Также инициатива предусматривает установить сроки рассмотрения соответствующих дел без обязательного присутствия лица, совершившего правонарушение.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве дети полезли на соседний балкон, чтобы украсть вещи. Бесстрашные детишки лазили аж на 16 этаже.