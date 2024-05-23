Чи впливає військово-облікова спеціальність на мобілізацію: у ТЦК дали відповідь

Військово-облікова спеціальність визначається за освітою людини та її спеціальності

В Україні триває загальна мобілізація. За новим законодавством, з18 травня всі військовозобов’язані протягом 60 днів мають оновити свої дані в ТЦК.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії. Подробиці він озвучив в інтерв’ю "Громадському".

Підполковник Павло Литвин пояснив, що військово-облікова спеціальність (ВОС) визначається за освітою людини та її спеціальністю. Таким чином, чим більше професійних здібностей має військовозобов’язаний, тим більше у нього спеціальностей відповідно до документів, що підтверджують його професійні знання та навички. Однак, ВОС можуть змінюватись і під час служби.

Важливо розуміти, що якщо людина 30 років тому отримала посвідчення водія вантажівки, але не має практики, здобути таку спеціальність вона не зможе. Такі нюанси визначаються під час співбесіди до ТЦК.

У багатьох українців у документах є військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник". Це пов’язано з тим, що ці люди після отримання приписного у 17 років більше не з’являлися у військкоматі. Відповідно, ТЦК не володіє інформацією про їх освіту. Таку ВОС дають людям без професійної освіти. Саме тому важливо вчасно оновлювати свої дані.

За словами підполковника Литвина, мобілізація людей із ВОС відбувається за потребами ситуації на фронті. Спочатку ТЦК відправляє мобілізованих до навчальних центрів для проходження базової загальної військової підготовки. Там людина може змінити свою спеціальність. ВОС, зазначена в обліковій картці, ще означає конкретних обов’язків у армії. Вона не говорить і про те, що людину відразу відправлять до конкретної частини.

Раніше "Телеграф" розповів, що у Зеленського зробили прогноз щодо мобілізації.