Електроні направлення на ВЛК: коли у застосунку "Резерв+" з'явиться нова функція

ВЛК для військовозобов'язаних має бути максимально зручною

У новий застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов'язаних. Зазначається, що це має відбутися у найближчих оновленнях.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. За її словами, це має зняти навантаження з територіальних центрів комплектування (ТЦК)

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в застосунку", — пояснила вона.

Черногоренко наголосила, що треба оцифровувати процес взаємодії громадянина і ВЛК.

"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний — щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян", — додала заступниця.

За її словами, вже до кінця червня або на початку липня Міноборони повинні мати зовсім іншу революційну картину.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, скільки українців вже оновили свої дані через "Резерв+".