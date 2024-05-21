Цілодобові повістки, правила для жінок і не тільки: головні зміни мобілізації в Україні від Кабміну

Нові постанови роз’яснюють важливі процеси мобілізації

Кабінет міністрів України днями ухвалив низку постанов, спрямованих на мобілізацію. Очевидно, що вони мають працювати у зв’язку з новим мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня.

"Телеграф" розповідає про головне з нових рішень Уряду. Про них важливо знати.

Повістки

Постанова Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" говорить, що повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання.

Такі документи вважатимуться врученими після:

отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Коли повістки вважаються врученими

Окрім випадків надсилання поштою, про які ми писали вище, такі документи можуть вручати і наживо. У разі особистого вручення повістки належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови від спілкування з уповноваженою особою.

Коли почнуть розсилати повістки

Відповідно до тієї ж постанови, повістки про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК почнуть розсилати після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

Повістки видаватимуть цілодобово

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будівлях та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на блокпостах та пунктах пропуску через кордон.

Які дані повинні бути вказані у повістках

У повістці обов'язково повинно бути указано:

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) й дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або

регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз'яснення про наслідки неявки й про обов'язок повідомити про причини неявки.

Нові обов’язки для роботодавців

Постановою Кабміну №560 на роботодавця покладаються зобов’язання не лише видавати працівникам повісти, а й забезпечувати прибуття їх до ТЦК. Робити це потрібно після одержання розпорядження від ТЦК чи місцевої адміністрації. Також роботодавець у триденний строк має повідомляти відповідному відділенню ТЦК про результати оповіщення та виконання вимог закону військовозобов'язаними. Також роботодавці мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовлятимуться від отримання повісток, та тих, хто написав заяви про звільнення. Якщо ж підприємець не виконує покладені на нього обов'язки з оповіщення, забезпечення прибуття осіб до ТЦК, то на підприємство можуть прийти самі військкоми.

Скільки дійсний висновок ВЛК для військовозобов’язаних

Висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян дійсні 5 років у мирний час. Під час мобілізації чи воєнного стану такий медичний висновок про придатність діє рік.Такі терміни прописано у постанові Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Особи, які не проходили медичну комісію, або ті, у кого закінчився термін дії довідки про придатність до військової служби, повинні пройти військово-лікарську комісію ще раз. Громадяни України, які після оголошення мобілізації прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх облікових даних, на медичний огляд не спрямовуються. На медичний огляд громадян, які уточнили дані, будуть викликати повісткою.

Українці, які виїхали за кордон, мають стати на облік

Постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №563 передбачає, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же підставах, що й чоловіки в Україні. Громадяни, які раніше були зняті з військового обліку через виїзд за кордон терміном понад 3 місяці, зобов’язані особисто з’явитися до ТЦК, органу СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором для постановки на облік. На це вони мають строк до 16 червня — 30 днів з дня набрання чинності відповідною постановою Кабінету міністрів.

Мобілізація для жінок

Постанова Кабміну від 16 травня №563 виключила норму, завдяки якій жінки-медики та фармацевти могли влаштуватися на роботу як невійськові до кінця 2026 року.

Після виключення вищезгаданої норми жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані. Якщо вони хочуть влаштуватися на роботу або працювати далі, вони повинні стати на військовий облік.

Це не стосується жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військово-обліковим фахом, визначеним у переліку, затвердженому Міноборони. Такі особи беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.

Бронь для IT-шників

Уряд України дозволив бронювати працівників ІТ-підприємств. Але лише тих, що визначені як критично важливі.

Згідно з документом, працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктуру, визначені Мінцифри критично важливими у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Змінено також норму абзаців 7 та 9 п. 7, які раніше стосувалися лише бронювання у паливно-енергетичному комплексі. Відповідно до неї, тепер працівники енергетичного сектору також бронюватимуться без обмежень.

Раніше "Телеграф" писав, що новий додаток "Резерв+" планують додати функцію електронних напрямків на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних. Це має статися у найближчих оновленнях.