Влияет ли военно-учетная специальность на мобилизацию: в ТЦК дали ответ

Военно-учетная специальность определяется по образованию человека и его специальности

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. По новому законодательству, с 18 мая все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в ТЦК.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал , влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию. Подробности он озвучил в интервью "Громадському".

Подполковник Павел Литвин пояснил, что военно-учетная специальность (ВОС) определяется по образованию человека и его специальности. Таким образом, чем больше профессиональных способностей имеет военнообязанный, тем больше у него специальностей — в соответствии с документами, подтверждающими его профессиональные знания и навыки. Однако, ВОС могут меняться и во время службы.

Важно понимать, что, если человек 30 лет назад получил удостоверение водителя грузовика, но не имеет практики, получить такую специальность он не сможет. Такие нюансы определяются во время собеседования в ТЦК.

У многих украинцев в документах значится военно-учетная специальность "строитель — подсобный рабочий". Это связано с тем, что эти люди после получения приписного в 17 лет больше не появлялись в военкомате. Соответственно ТЦК не владеет информацией об их образовании. Такую ВОС дают людям без профессионального образования. Именно поэтому важно вовремя обновлять свои данные.

По словам подполковника Литвина, мобилизация людей с ВОС происходит по потребностям ситуации на фронте. Сначала ТЦК отправляет мобилизованных в учебные центры для прохождения базовой общей военной подготовки. Там человек может изменить свою специальность. ВОС, указанная в учетной карточке, еще не означает конкретных обязанностей непосредственно в армии. Она не говорит и о том, что человека сразу отправят в конкретную часть.

Ранее "Телеграф" рассказал, что у Зеленского сделали прогноз по мобилизации.