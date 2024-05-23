На ЗАЕС стався напівблекаут: чого далі очікувати від росіян?

Експерт порадила українцям не турбуватись щодо безпеки ЗАЕС: повних блекаутів за час окупації атомної станції було вісім. А от з точки зору планів росіян — все складніше

Найбільша АЕС Європи, що є заручником росіян з початку повномасштабного вторгнення, сьогодні працювала у режимі напівблекауту. О 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. ЗАЕС залишилась зʼєднаною з українською енергосистемою лінією електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна". За відмови і цієї лінії, станцію очікував би повний блекаут.

В "Укренерго" "Телеграфу" підтвердили дану інформацію. Однак на 17:00 повідомили, що електроподача налагоджена.

Співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України", кандидатка хімічних наук та експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна вважає, що такі ситуації можуть траплятись найближчим часом – Росія не полишила планів під'єднати ЗАЕС до російської енергосистеми.

– Повних блекаутів на ЗАЕС за час окупації було 8, – окреслює ситуацію експертка. – Тож наразі з погляду безпеки ситуація не критична. Мова про інше. Росіяни ще в липні-серпні 2022 року планували перемикнути ЗАЕС на РАО. Щобільше, вони вже Мелітополь і навіть місто Енергодар переєднали до об'єднаної енергосистеми Росії.

14 травня Росія направила ноту в МАГАТЕ, у якій повідомила про плани збудувати нову помпову станцію для поповнення з Дніпра басейнів-розбризкувачів та ставків-охолоджувачів.

З 7 лютого цього року відомо, що вона планує ввести в експлуатацію один чи декілька енергоблоків ЗАЕС з нагоди 40-річчя введення станції в експлуатацію.Коли Рафаель Гроссі (очільник МАГАТЕ) відвідував ЗАЕС, йому про це повідомила окупаційна адміністрація. В березні він літав в Сочі, щоб спитати Путіна, чи планує він це зробити. І той підтвердив інформацію, — говорить Ольга Кошарна

На думку експертки, введення в дію ЗАЕС – важливий пропагандистський крок. Але росіянам немає сенсу запускати блок АЕС і… постачати електроенергію в українську енергосистему.

Тож спроби розірвати енергетичний зв'язок ЗАЕС з Україною можуть тривати аж до грудня 2024 року — до 40-річчя з моменту запуску Запорізької атомної електростанції.