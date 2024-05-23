На ЗАЭС случился полублэкаут: чего дальше ожидать от россиян?

Эксперт посоветовала украинцам не беспокоиться по поводу безопасности ЗАЭС: полных блекаутов за время оккупации атомной станции было восемь. А вот с точки зрения планов россиян – все сложнее

Крупнейшая АЭС Европы, являющаяся заложником россиян с начала полномасштабного вторжения, сегодня работала в полублэкауте. В 13.31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. ЗАЭС осталась соединенной с украинской энергосистемой линией электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". При отказе и этой линии, станцию ожидал бы полный блекаут.

В "Укрэнерго" "Телеграфу" подтвердили данную информацию. Однако к 17:00 сообщили, что электроподача восстановлена.

Соучредительница ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", кандидат химических наук и эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная считает, что такие ситуации могут случаться в ближайшее время – Россия не оставила планов подключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

– Полных блекаутов на ЗАЭС за время оккупации было восемь, – очерчивает ситуацию эксперт. – Поэтому с точки зрения безопасности ситуация не критическая. Речь о другом. Россияне еще в июле-августе 2022 планировали переключить ЗАЭС на РАО. Более того, они уже Мелитополь и даже город Энергодар пересоединили к объединенной энергосистеме России.

14 мая Россия направила ноту в МАГАТЭ, в которой сообщила о планах построить новую насосную станцию для пополнения из Днепра бассейнов-разбрызгивателей и прудов-охладителей.

С 7 февраля этого года известно, что планирует ввести в эксплуатацию один или несколько энергоблоков ЗАЭС по случаю 40-летия ввода станции в эксплуатацию. Когда Рафаэль Гросси (глава МАГАТЭ) посещал ЗАЭС, ему об этом сообщила оккупационная администрация. В марте он летал в Сочи, чтобы спросить Путина, планирует ли он это сделать. И тот подтвердил информацию, — говорит Ольга Кошарна

По мнению эксперта, введение в действие ЗАЭС – важный пропагандистский шаг. Но россиянам нет смысла запускать блок АЭС и... поставлять электроэнергию в украинскую энергосистему.

Так что попытки разорвать энергетическую связь ЗАЭС с Украиной могут продолжаться до декабря 2024 года — к 40-летию с момента запуска Запорожской атомной электростанции.