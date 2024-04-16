Ризики чималі: як зараз працює ЗАЕС без необхідного персоналу

На станцію закрили доступ персоналу, який відповідав за радіаційну безпеку на блоках

На Запорізькій АЕС, яку захопили росіяни та яка нещодавно піддалась атаці дрона, не вистачає кваліфікованих кадрів. Адже доступ до станцію мають лише ті, хто пішов на співпрацю з окупантами.

Та й заповнюють росіяни прогалину у кадрах, приймаючи на роботу осіб без профільної освіти або тих, хто не знайомий з роботою обладнання на ЗАЕС. Про це розповів РБК-Україна спеціаліст з експлуатації ЗАЕС Олексій Мельничук і депутат міськради Енергодару.

Він зазначив, що першочергово персонал станції можна розділити на три категорії: "Перші – це ті, хто свідомо стали на бік окупантів, підписав контракти з "Росатомом" і самі морально змушували інших працівників підписати контракти. Другі підписали контракт свідомо без примусу. Третя категорія – персонал, який був фізично примушений або опинився під загрозою для свого життя".

А й ті особи, які відмовився підписувати контракт, але певний час продовжував працювати для забезпечення безпеки всього світу.

"Звісно, тих, хто свідомо підписав контракти, я вважаю зрадниками. Але ті, хто зміг утримувати належну роботу станції, при цьому не погоджуючись на співпрацю – це герої і професіонали своєї справи", — додав Мельничук.

Він зауважив, що з початку цього року доступ персоналу на територію запорізької АЕС закрили для тих, хто не підписав контракти з так званою "АО Запорожская АЭС" – фейковою установою, яку створили окупанти.

"По суті, на станцію закрили доступ персоналу, який відповідав за радіаційну безпеку на блоках. Зараз росіянам на станції гостро не вистачає співробітників. Вони привозять своїх з РФ у так звані відрядження. Але запрошують людей, не знайомих з нашим обладнанням і з нашою специфікою його роботи. Адже за роки незалежності обладнання змінювалося, і також було перекладено на українську мову. Вони не розуміють, як з цим працювати. Тому є випадки, коли на блочному щиті керування, де завжди має бути п'ять спеціалістів, є тільки один працівник. Може в будь-який момент щось вийти з ладу, і втрата контролю над охолодженням ректора може призвести до тяжких наслідків", — пояснив спеціаліст з експлуатації ЗАЕС.

За його словами, більшість кваліфікованих спеціалістів, які могли працювати на ЗАЕС, виїхали з Енергодару. Водночас фейкове керівництво АЕС від окупантів намагається навчити нових, фактично з вулиці і без належного фаху та освіти, але для роботи на станції потрібна профільна вища освіта.

"Для навчання персоналу потрібно мати фаховий персонал навчально-тренувального центру, а більшість спеціалістів виїхало з окупації. Вони беруть тих, хто не відповідає стандартам працівника Запорізької АЕС. Хтось працює там певний час і звільняється. Хтось з набраних з вулиці приходив на роботу у стані алкогольного сп'яніння", — зазначає Мельничук.

Він також зазначає, що чимало працівників продовжують працювати на ЗАЕС після того, як вивезли родини на деокуповані території. Тож своїх рідних вони не бачили вже понад два роки.

"Деякі керівники, які працювали на Запорізькій АЕС раніше, підписали контракти про співпрацю з окупантами. Якщо їм поставили задачу взяти кілька тисяч працівників, то вони беруть всіх підряд, щоб просто закрити це питання. Були випадки, коли в експлуатаційний підрозділ брали дівчину, яка закінчила всього дев'ять класів, а в підрозділ брали людей з профільною вищою освітою", — додає Мельничук.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами британських аналітиків, дрон, який вибухнув на території ЗАЕС 7 квітня, швидше за все, був запущений росіянами з окупованої території. При цьому йдеться про невелике БПЛА з дальністю дії в 10-15 кілометрів.