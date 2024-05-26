Найзруйнованіші області України отримують найменше грошей по "єВідновленню": у Раді пояснили, чому так

"Люди отримують адекватні компенсації"

З моменту запуску програми "ЄВідновлення", завдяки якій громадяни можуть отримати компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло внаслідок бойових дій, українцям виділили вже понад чотири мільярди гривень. Однак у той же час існує територіальна проблема в цьому питанні — громадяни з найбільш зруйнованих регіонів отримують найменше коштів.

Про це розповів член парламентської комісії із захисту ВПО Сергій Козир. За його словами, в Україні станом на 15 травня цього року 51,6 тисяч родин в межах державної програми "єВідновлення" отримали 4,7 мільярда гривень на проведення ремонтних робіт. Крім цього, видано 6,7 тисячі житлових сертифікатів на придбання/відбудову знищеного житла. Середня сума сертифікату — 1,7 мільйона гривень.

"Тобто ми бачимо, що люди отримують адекватні компенсації для того, щоб відремонтувати чи придбати (побудувати) нове житло", — говорить Сергій Козир.

Проте програма зарекомендувала себе переважно на Київщині, хоча навіть у Бучі та Ірпені люди вже третій рік живуть у мобільних містечках, наданих Польщею. Сергій Козир визнає існування територіальної проблеми.

"На найбільш постраждалих територіях — я кажу про Херсонщину, Донеччину, Харківщину, Запоріжжя — відновити їх та/або виплатити компенсації людям, які втратили житло, зараз практично неможливо. Є потреба у фізичній присутності місцевої комісії там, де необхідно зафіксувати руйнування. Проте є ризики для життя та здоров’я членів комісії в населених пунктах, які постійно обстрілюють. Але ми постійно комунікуємо на цю тему з профільним міністерством, шукаємо вихід", — зазначає народний депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що: у селищі під Києвом зникли мільйони, виділені за програмою "ЄВідновлення".