Нажились на наслідках війни: у селищі під Києвом зникли мільйони, виділені за програмою "єВідновлення"

Зникли приблизно 20 млн грн

У постраждалій під час бойових дій Бородянці Київської області зникли приблизно 20 млн грн. Кошти було виділено на відновлення громади.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України. Інформацію про виявлені порушення вже передано до Офісу генпрокурора.

"Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитки на 19,8 млн грн, що були виділені на відновлення населеного пункту, який значно постраждав під час російської окупації", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основна частина порушень на суму 14 млн грн. А саме — відсутність металопластикових вікон, які селищна рада мала встановити в рамках відновлення регіону. Також повідомляється, що було завищено ціни на відновлення вікон і дверей.

"Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн", — повідомляє Держаудит.

Також було виявлено подвоєння оплат, тобто згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Але таку ж суму, за рахунками, вже було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

На думку фахівців Держаудитслужби, варто забезпечити ретельніший контроль за раніше здійсненими (чи погодженими) виплатами, що відбуваються за програмою "єВідновлення". Тому інформацію про виявлені порушення вже передано до Офісу генпрокурора.

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