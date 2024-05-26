Самые разрушенные области Украины получают меньше всего денег по "єВідновленню": в Раде объяснили, почему так

"Люди получают адекватные компенсации"

С момента запуска программы "єВідновлення", благодаря которой граждане могут получить компенсации за разрушенной или поврежденное жилье в результате боевых действий, украинцам выделили уже более четырех миллиардов гривен. Однако в это же время существует территориальная проблема в этом вопросе — граждане из наиболее разрушенных регионов получают меньше всего средств.

Об этом рассказал член парламентской комиссии по защите ВПО Сергей Козырь. По его словам, в Украине по состоянию на 15 мая этого года 51,6 тысячи семей в рамках государственной программы "єВідновлення" получили 4,7 миллиарда гривен на проведение ремонтных работ. Кроме этого, выдано 6,7 тысяч жилых сертификатов на приобретение/восстановление уничтоженного жилья. Средняя сумма сертификата – 1,7 миллиона гривень.

"То есть мы видим, что люди получают адекватные компенсации для того, чтобы отремонтировать или приобрести (построить) новое жилье", — говорит Сергей Козырь.

Однако программа зарекомендовала себя преимущественно в Киевской области, хотя даже в Буче и Ирпене люди уже третий год живут в мобильных городках, предоставленных Польшей. Сергей Козырь признает существование территориальной проблемы.

"На наиболее пострадавших территориях — я говорю о Херсонщине, Донецкой, Харьковской, Запорожье — восстановить их и/или выплатить компенсации людям, потерявшим жилье, сейчас практически невозможно. Есть потребность в физическом присутствии местной комиссии, где необходимо зафиксировать разрушение. Однако есть риски для жизни и здоровья членов комиссии в постоянно обстреливаемых населенных пунктах. Но мы постоянно общаемся на эту тему с профильным министерством, ищем выход", — отмечает народный депутат.

Напомним, ранее мы писали о том, что : в поселке под Киевом исчезли миллионы, выделенные по программе "єВідновлення".