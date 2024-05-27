Отримати відстрочку тепер складніше? Кабмін наділив ТЦК необмеженою владою, про що мова

У постанові Кабміну величезна прогалина

Комісія при ТЦК може відмовити у відстрочці будь-кому та за будь-яких причин, якщо військовозобов’язаний не заброньований за органами влади. Кабмін у своїй постанові №560 не визначив підстав для відмови ТЦК громадянину в його зверненні, що, по суті, надало комісіям при ТЦК необмежену владу у розв'язанні питання щодо надання чи ненадання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Зазначається, що у постанові №560 вказано лише у якому складі має бути комісія для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки при районних чи міських ТЦК.

"Як правило, у нормативно-правових актах встановлюється, хоча б в загальних рисах, перелік підстав для відмови органом влади громадянину в його зверненні, як-то "недостатність" чи "невідповідність" документів, невірне оформлення тощо. Але у постанові №560 взагалі не виписано будь-яких підстав для відмови. При цьому закон про адміністративну процедуру, який встановлює принципи обґрунтованості, верховенства права, прозорості тощо не розповсюджується на ТЦК", — зазначає видання.

Одержання відстрочки: як це відбувається

Якщо у військовозобов'язаного є підстави для одержання відстрочки, він має особисто подати на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком до постанови.

Після цього комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та документи, оцінює законність підстав та, за потреби, перевіряє інформацію у відповідних органах державної влади. Згідно з регламентом, у комісії є сім днів на винесення рішення або ж, якщо подавався запит у якісь державні служби — не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на такий запит.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7.

При цьому комісія має вказати причини відмови, але, судячи з постанови Кабміну, тут у комісії необмежена влада — вона може вказати будь-яку причину на свій розсуд.

У разі відмови комісією при ТЦК у наданні відстрочки, громадянин може звернутися до суду й оскаржити таке рішення.

Проте, як вже зазначалося раніше, жодної конкретизації стосовно переліку підстав для відмови у наданні відстрочки постанова Кабміну №560 не містить. І ось найцікавіше — як суд, який має оцінити законність прийнятого комісією рішення у разі звернення особи, буде визначати, чи було рішення комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію та постанові Кабміну №560.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розбирав 10 нових важливих правил мобілізації, які треба знати всім військовозобов’язаним. Нові постанови роз’яснюють важливі моменти мобілізаційного процесу.