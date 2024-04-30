Визнання непридатним і відстрочка від мобілізації: хто і як ухвалює рішення

Придатність військовозобов’язаного встановлюють ВЛК, а відстрочку дають у ТЦК

Якщо військовозобов’язаний не взяв із собою у ТЦК всі необхідні документи, йому можуть дати відстрочку. Водночас "коммісувати" можуть і без них.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий пояснив, що "комісування", тобто визнання непридатним до військової служби за станом здоров’я, і відстрочку треба розрізняти. Придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного відношення до ТЦК та СП. Вони мають доступ до Helsi і всю інформацію вони беруть звідти. Також вони оглядають та опитують військовозобов’язаних.

"Водночас надання відстрочок — це компетенція ТЦК. Якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, якщо він не скаже про це у ТЦК, то, зрозуміло, що ми й не зможемо її оформити", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.