"В деяких є ілюзія": відомий військовий пояснив, чому чоловіки мають мобілізуватися

Ворог хоче знищити Україну і є лише один спосіб цього не допустити

Захисники, які на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, потребують заміни. Є багато чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації, але якщо Україна не встоїть, росіяни знищуватимуть українців як націю та фізично.

Таку думку висловив айтівець, засновник туристичного сайту lowcost.ua, ультрас ФК "Волинь", активіст громадської ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" Роман Сініцин, який мобілізувався майже рік тому, в інтерв'ю "Українській правді". Він назвав тих, хто міг би замінити бійців, які цього потребують.

"Така можливість є. Купа людей, які ще не мобілізувалися, чогось бояться, ховаються за спинами своїх жінок, не виходять з квартири – це дічь насправді. Йдеться про існування нас як нації, як держави, про твій дім. Тому що якщо сюди прийдуть росіяни, то жить по-старому уже не получиться. В деяких є ілюзія, що вони зможуть нормально жити – типу, прийдуть окупанти, влада міняється, мовляв, все ок", — наголосив воїн.

Він додав, що тим, хто так думає варто було б поговорити з тими, хто пройшов катівні на Херсонщині, Чернігівщині тощо. Думка, що окупанти нібито будуть переслідувати тільки активістів і політиків — ілюзорна.

"Вони будуть переслідувати всіх, хто їм не подобається. Десь виявляв проукраїнську позицію – їдеш на підвал. Це страшна насправді історія, і ми повинні її не допустити. Це обов'язок кожного чоловіка", — резюмував Сініцин.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом, після початку свого наступу на Харківщині, окупанти зазнають колосальних втрат. Таких ще ніколи не було.