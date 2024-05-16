Мобілізація з 25 років дозволить суттєво поповнити армію: ЗМІ назвали цифру

Навколо цього питання й досі тривають дискусії

Завдяки зниженню призовного віку до 25 років до Збройних сил України можна буде мобілізувати більше людей. Це дозволить додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих військовослужбовців.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у Генеральному штабі ЗСУ. Видання нагадало, що закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента Володимира Зеленського майже рік з моменту його ухвалення Верховною Радою.

Джерела УП, які брали участь у засіданнях Ставки, розповідають, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний кілька разів нагадував главі держави про цей документ. Проте, за їхніми словами, Зеленський вагався, зокрема, через нелюбов до непопулярних політичних рішень і фінансовий аспект мобілізації нових військовослужбовців.

Наприкінці минулого року під час пресконференції президент заявив, що військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, серед яких мали б бути й чоловіки віком від 25 років. За його словами, мобілізація такої кількості людей потребувала приблизно 500 мільярдів гривень.

В результаті президент підписав відповідний закон. Це відбулося на фоні виснаження Сил оборони та безповоротних втрат на фронті.

Щодо того, чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25–26-річних, досі тривають дискусії. Це відбувається з огляду на демографічну ситуацію в Україні.

Як зазначає заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександра Гладуна, в 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм має бути 25–26 років. Проте не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав затверджений Верховною Радою новий закон про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня.