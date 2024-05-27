Получить отсрочку теперь сложнее? Кабмин наделил ТЦК неограниченной властью, о чем речь

В постановлении Кабмина огромный пробел

Комиссия при ТЦК может отказать в отсрочке любому и по каким-либо причинам, если военнообязанный не забронирован за органами власти. Кабмин в своем постановлении №560 не определил оснований для отказа ТЦК гражданину в его обращении, что по сути предоставило комиссиям при ТЦК неограниченную власть в решении вопроса по предоставлению или непредоставлению отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что в постановлении №560 указано лишь в каком составе должна быть комиссия для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки при районных или городских ТЦК.

"Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается, хотя бы в общих чертах, перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то "недостаточность" или "несоответствие" документов, неверное оформление и т.д. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, устанавливающий принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т.п., не распространяется на ТЦК", — отмечает издание.

Получение отсрочки: как это происходит

Если у военнообязанного есть основания для получения отсрочки, он должен лично подать на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, удостоверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

После этого комиссия при ТЦК изучает полученные заявления и документы, оценивает законность оснований и при необходимости проверяет информацию в соответствующих органах государственной власти. Согласно регламенту, у комиссии есть семь дней на вынесение решения или же, если подавался запрос в какие-то государственные службы — не позднее, чем в течение следующего дня с даты получения информации по такому запросу.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7.

При этом комиссия должна указать причины отказа, но, судя по постановлению Кабмина, здесь у комиссии неограниченная власть — они могут указать любую причину по своему усмотрению.

В случае отказа комиссией при ТЦК в предоставлении отсрочки гражданин может обратиться в суд и обжаловать такое решение.

Однако, как отмечалось ранее, никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки постановление Кабмина №560 не содержит. И вот самое интересное — как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, то есть, соответствовало ли оно закону о мобилизации и постановлении Кабмина №560.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно разбирал 10 новых важных правил мобилизации, которые нужно знать всем военнообязанным. Новые постановления разъясняют важнейшие моменты мобилизационного процесса.