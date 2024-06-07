Медогляд за два тижні — реальний: у Міноборони пояснили, що цьому сприяє

Зайвий раз "ганяти" по лікарях немає сенсу

На проходження медогляду за наказом Міноборони дається не більше 14 днів. Укластись у ці строки реально. До того ж зменшилась кількість лікарів, яких потрібно проходити обовʼязково під час ВЛК.

Але це не означає, що всіх визнають придатними. Про це в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Граничний строк для проходження медогляду складає 14 днів і охоплює також лабораторні та інструментальні дослідження включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження. І дотриматись цих строків цілком реально, за словами заступниці міністра.

"Він реальний. Більше того, ми щотижня моніторимо показники. Також Міноброни спростило процедуру проходження ВЛК, зокрема зменшено кількість фахівців, які обов’язково мають бути задіяні в медичних оглядах", — сказала Карчевич.

Та вона наголосила, що якщо буде менше фахівців, менший склад комісії, то це не означає визнання всіх придатними.

"Ні, тут логіка була така: не треба людину зайвий раз "ганяти" по лікарях, якщо вона немає показань, але якщо в неї є медичні показання, тоді її скеровують на огляд до необхідного фахівця. Наприклад, стоматолог і дерматолог раніше були обов'язковими, а зараз — за показаннями", — сказала заступниця глави МОЗ.

Раніше "Телеграф" писав, що при визначенні придатності людини до військової служби військово-лікарською комісією враховується тяжкість хронічного захворювання. За словами заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, хвороби мають бути підтверджені клінічними дослідженнями.