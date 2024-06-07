Рішення ВЛК можна оскаржити: українцям пояснили, як відбувається цей процес

Є важливі нюанси, на які варто звернути увагу

Українці, які проходять військово-лікарську комісію, можуть не погодитись з її результатами. У такому разі людина може оскаржити рішення, оскаржити його у штатному ВЛК, зокрема центральному, або в судовому порядку.

Про це сказала заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, пише "Інтерфакс-Україна". Вона зазначила, що за наслідками розгляду скарги людини можуть відправити на повторну ВЛК.

"Може не погодитися, і такі випадки є. Людина може оскаржити рішення ВЛК. Тут важливо те, що рішення про непридатність цивільних ВЛК або, якщо говорити юридичною мовою, позаштатних ВЛК перевіряються штатними ВЛК. І ці штатні ВЛК знаходяться лише у сфері управління Міноборони" , – каже Карчевич.

За її словами, у наказі Міноборони №402 чітко визначено та окреслено тимчасові рамки, що сприятиме швидшому розгляду питань про оскарження.

"Окрім того, за результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією", — пояснила Каркевич.

Вона також наголосила, що регіональні ВЛК – це масштаби кількох регіонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають українці проходити військово-лікарську комісію, коли оновлюють дані. У ТЦК відповіли це питання.