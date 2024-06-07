Медосмотр за две недели — реальный: в Минобороны объяснили, что этому способствует

Лишний раз "гонять" по врачам нет смысла

На прохождение медосмотра по приказу Минобороны дается не больше 14 дней. Уложиться в эти сроки реально. К тому же, уменьшилось количество врачей, которых нужно проходить обязательно во время ВВК.

Но это не значит, что всех сочтут подходящими. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич.

Предельный срок для прохождения медосмотра составляет 14 дней и охватывает также лабораторные и инструментальные исследования, включая необходимость направления на дополнительные методы исследования, лабораторные обследования. И соблюсти эти сроки вполне реально, по словам заместителя министра.

"Он реален. Более того, мы еженедельно мониторим показатели. Также Миноброны упростило процедуру прохождения ВЛК, в частности, уменьшено количество специалистов, которые обязательно должны быть задействованы в медицинских осмотрах", — сказала Карчевич.

Но она подчеркнула, что если будет меньше специалистов, меньший состав комиссии, то это не означает признания всех пригодными.

"Нет, здесь логика была такова: не надо человека лишний раз "гонять" по врачам, если он не имеет показаний, но если у него есть медицинские показания, тогда его направляют на осмотр к необходимому специалисту. Например, стоматолог и дерматолог раньше были обязательными, а сейчас — по показаниям", — сказала заместитель главы Минздрава.

Ранее "Телеграф" писал, что при определении пригодности человека к военной службе военно-врачебной комиссией учитывается тяжесть хронического заболевания. По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, болезни должны быть подтверждены клиническими исследованиями.