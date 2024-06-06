Точнісінько не мобілізують і не відправлять на фронт: з якими хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби (список)

Опубліковано повний перелік хвороб

У новому законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, оновлено перелік хвороб, із якими військовозобов’язаного можуть звільнити від служби. Як і раніше, придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду.

Людину з тяжкими захворюваннями визнають непридатною до служби та виключать із військового обліку. Про це свідчить ст. 23 Закону України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ".

"Телеграф" склав перелік хвороб, з якими не беруть воювати. Важливо розуміти, що у воєнний час цей перелік значно менший, ніж у мирний час.

Від мобілізації звільняються люди із такими хворобами:

активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;

тяжка форма вірусного гепатиту;

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо;

новоутворення;

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення ендокринної системи, розладів харчування та порушення обміну речовин, їх наслідки;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

захворювання ока та придаткового апарату;

захворювання вуха;

захворювання системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

захворювання шкіри та підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення;

тяжкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо з значним порушенням функцій.

Деякі пункти у списку слід уточнити.

Щодо новоутворень, не підлягають мобілізації військовозобов’язані з:

первинними та вторинними злоякісними новоутвореннями всіх локалізацій із метастазами, які не можна видалити за допомогою хірургічного втручання;

швидко і повільно прогресуючими злоякісними пухлинами лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин: лімфогранулематозом; неходжкінською лімфомою, злоякісними лімфопроліферативними хворобами, множинною мієломою, усіма видами лейкозів тощо, зі значними змінами;

доброякісними новоутвореннями всіх локалізацій із великими порушеннями функцій.

Якщо ж онкологія має іншу форму, то військовозобов’язаного визначають, як тимчасово чи обмежено непридатним.

Щодо хвороб системи кровообігу, непридатними до військової служби вважаються люди з:

серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю ІІ-Б-ІІІ стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою ІІІ стадії;

цереброваскулярними хворобами

Заклику не підлягають військовозобов’язані, у яких діагностовано хвороби артерій та капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикози тощо. зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Також не підлягають мобілізації люди з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів та легень із значними порушеннями функції зовнішнього дихання, а також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

З військового обліку людини виключають із:

щелепно-лицевими аномаліями , крім уроджених; аномаліями прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

, крім уроджених; аномаліями прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій; хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки , апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

зі значними порушеннями функцій; хворобами печінки із значними порушеннями функцій.

Варто зазначити, що грижі зі значними порушеннями функцій теж входять до цього списку.

Непридатними до військової служби вважаються люди, у яких є такі хвороби ока, вуха та придаткового апарату:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці та помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристаліка, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій чи частими загостреннями обох очах;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми у розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче, або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Призову не підлягають люди з повною глухотою на обидва вуха та глухонімотою.

Від служби звільняються люди з такими швидко прогресуючими захворюваннями:

анемія із значними порушеннями функцій, порушенням зсідання крові;

геморагічні стани;

інші захворювання крові.

Також не підлягають призову військовозобов’язані з наступними хворобами із значними порушеннями функцій:

хвороби щитовидної залози ;

; всі типи цукрового діабету ;

; порушення інших ендокринних залоз.

З військового обліку виключають хворих з атопічним дерматитом із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайною пухирчаткою, герпетиформним дерматитом.

Військовозобов’язаного з іншими шкірними захворюваннями визнають тимчасово непридатним.

Непридатними до військової служби також вважаються хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації та дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

Також виключають з військового обліку після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище за рівень верхньої третини гомілки.

Непридатними до військової служби вважаються люди з хворобами нирок та сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій та нирковою недостатністю.

Жінок визнають непридатними при запальних захворюваннях органів малого тазу та незапальних захворюваннях статевих органів із значними порушеннями функцій.

Що стосується хвороб нервової системи, то від мобілізації звільняють людей з:

швидко прогресуючими, із значними порушеннями функцій запальними захворюваннями ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньодзвінковий абсцес);

сюди ж внесено церебральний параліч, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів.

Тимчасово від армії можуть звільнити, якщо діагностовані:

кишкові інфекційні захворювання;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри та слизових;

гельмінтози;

педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних захворювань;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продовжили відстрочки від мобілізації, названо терміни.