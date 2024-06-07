Дозволять служити не у всіх військах: названо чотири варіанти придатних до служби

Ступінь функціональності визначатиме ВЛК

Військовозобов'язаних, яких буде визнано придатними до служби, ділитимуть на чотири групи. Це залежатиме від ступеня їхньої функціональності.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. За її словами, у зв'язку з ухваленням законів, що вносять певні зміни в процес здійснення військового обліку та мобілізації в Україні, відбулася й низка змін у роботі військово-лікарських комісій.

Карчевич наголосила, що найбільш суттєвою є зміна, що стосується вилучення категорії "обмежено придатні". За її словами, тепер залишаються три категорії – "придатні" та "непридатні" до військової служби, а також "тимчасово непридатні з переглядом через 6-12 місяців".

"Однак це не означає, що від дня прийняття закону всі "обмежено придатні" враз стають придатними або непридатними. Громадяни України, котрих раніше було визнано обмежено придатними, протягом дев’яти місяців мають пройти повторний медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби" — заявила Карчевич.

Крім того, вона додала, що в категорії "придатні" буде чотири групи залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, у ТЦК, в частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями;

придатні для виконання специфічних завдань.

"Для чого це робиться? Для того, щоб люди з проблемами зі здоров’ям, але при цьому з достатнім рівнем працездатності служили там, де немає великих фізичних навантажень", — підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є хвороби очей.