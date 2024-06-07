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Придатний чи ні? У Міноборони розповіли, як ВЛК прийматиме рішення щодо хронічних захворювань

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Хвороби мають бути підтверджені клінічними дослідженнями Новина оновлена 07 червня 2024, 16:31
Хвороби мають бути підтверджені клінічними дослідженнями. Фото Колаж

Список захворювань було оновлено

При визначенні придатності людини до військової служби військово-лікарською комісією враховується тяжкість хронічного захворювання. За словами заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, хвороби мають бути підтверджені клінічними дослідженнями.

Заступниця глава МОЗ пояснила, як це працює, на прикладі виразки. Про це вона розповіла агентству "Інтерфакс-Україна".

"Міноборони оновило перелік хвороб, які чітко підтверджуються, в тому числі, клінічними дослідженнями, за якими людина отримує статус придатний чи непридатний.

Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, то її віднесуть до "придатних". А якщо виразка у військовозобов'язаного була ускладнена, і довелося робити операцію з видаленням значної частини шлунку, то такого чоловіка визнають непридатним до військової служби", — сказала Карчевич.

Зауважимо, що військовозобов'язаних, яких буде визнано придатними до служби, ділитимуть на чотири групи. Це залежатиме від ступеня їхньої функціональності.

Раніше "Телеграф" писав, що майже одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні оновили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Йдеться, зокрема, і про захворювання травної системи.

Теги:
#Хвороби #Мобілізація #ВЛК