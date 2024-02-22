Одіозного нардепа з ОПЗЖ судитимуть за держзраду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ДБР

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Його звинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП. Розслідуванням встановлено, що, будучи народним депутатом України, з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю систематично оприлюднював та розповсюджував маніпулятивну інформацію.

У ОГП зазначили, ця інформація несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній і інформаційній безпеці України. За даними слідства, пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, у липні 2023 року Державне бюро розслідувань України повідомило Вадиму Рабіновичу про підозру у держзраді. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За даними ЗМІ, Рабінович перед повномасштабним вторгненням втік до Ізраїлю і досі перебуває там. Перебуваючи за кордоном, він дуже серйозно змінив поле діяльності Після того, як політик залишився без депутатського мандата, він вирішив піти в релігієзнавство — тепер пояснює нюанси юдаїзму і трактує Тору, одну зі священних книг.