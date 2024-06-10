Экс-нардеп Святаш приговорен к 12 годам тюрьмы: сядет ли он за решетку

Фигурант призывал украинцев к сотрудничеству с оккупантами

Народный депутат Украины IV-VIII созывов приговорен к 12 годам лишения свободы. Ему инкриминировали оправдание вооруженной агрессии России против Украины и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Там подчеркнули, что экс-нардеп с 2019 находится в РФ.

Следует отметить, что в прокуратуре не называют имя осужденного. Однако из материалов дела ясно, что речь идет об экс-нардепе от "Партии регионов" Дмитрии Святаше.

Дмитрий Святаш

Прокурором в суде доказано, что бывший народный депутат на протяжении 2022 года опубликовал на своей странице в Фейсбуке сообщения, в которых содержатся нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины. Также он призвал жителей временно оккупированных территорий соглашаться на сотрудничество с оккупантами.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что на протяжении 2008-2014 годов обвиняемый был бенефициаром группы предприятий, занимавшихся сборкой и продажей автомобилей из РФ. Прикрываясь финансовым кризисом 2008 года, он оформил в банке кредитную линию более чем на 50 млн долларов США и не вернул в общей сложности почти 2,2 млрд гривен.

Приговором Печерского районного суда г. Киева экс-нардеп признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Судебное разбирательство проходило в порядке in absentia при отсутствии обвиняемого, но с участием защитника по договору с обвиняемым.

Напомним, по данным СБУ, после 24 февраля 2022 г. Святаш активно поддерживал Россию и Кремль рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины. Он "сливал" оккупантам данные о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны на территории региона. Также он получал разведданные через свои "партийные" связина территории Харьковской области.