Придумав вираз "вєжлівиє люді" та закликає бомбити Харків: СБУ повідомила про підозру блогеру-колаборанту

Почав працювати на росіян у 2014 році

Пропагандист та блогер-колаборант Борис Рожин, який вигадав вираз "вєжлівиє люді", а нині закликає РФ бомбити цивільну інфраструктуру Харкова, отримав від СБУ повідомлення про підозру. Нині блогер є одним з ключових рупорів Кремля.

Про це повідомило СБУ на своїй сторінці у Telegram. Зазначають, Рожин активно підтримує повномасштабну війну Росії проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.

"Серед іншого, він закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту. Встановлено, що антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом "Colonelcassad" через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурант справи почав публічно підтримувати агресора ще під час захоплення Криму, де проживав та заробляв фрілансером. Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання "Голос Сєвастополя", яке поширює кремлівські фейки про війну проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

◾️ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

◾️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

◾️ ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, що у 2022 році слідчі СБУ повідомили Рожину про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти й покарати. Розслідування проводили за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як російські пропагандисти пояснили, навіщо армія РФ нещадно бомбардує Харків. Визнають, що сенс таких обстрілів виключно терористичний.