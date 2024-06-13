Є два варіанти перебування в країні: що потрібно знати українським біженцям у Чехії

Тимчасовий захист було продовжено до березня 2026 року

Уряд Чехії, який нещодавно запустив нову програму для наших громадян, ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, яким визначено два варіанти подальшого прибуття в країні біженців з України. Йдеться про тимчасовий захист для українців, а також можливість отримати спеціальне довгострокове проживання.

У законопроєкті зазначено, що тимчасовий захист було продовжено до березня 2026 року. При цьому процедура оновлення візи буде такою самою, як і раніше. Тобто спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС. Це відбуватиметься після нового року.

"Основна мета запропонованої поправки — продовжити тимчасовий захист на її існуючих власників, які знаходяться на території Чеської Республіки, за певних умов, щоразу на один рік. Другим важливим напрямом змін є надання можливості особам, які відповідають умовам, передбаченим законом, отримати спеціальне довгострокове проживання ", — йдеться у тексті проєкту.

Другий варіант для українців – це довгострокове проживання. Дозвіл надаватиметься на 5 років.

Віцепрем'єр-міністр Владиміл Валек пояснив, що довгострокове проживання не замінює тимчасового захисту, але пропонує альтернативу тим, хто хоче жити в Чехії тривалий час і відповідати умовам, які зазвичай має виконати іноземець, щоб отримати тут стандартний дозвіл на проживання.

Які є умови:

безперервне перебування в Чехії з тимчасовим захистом протягом 2 років,

дійсний паспорт,

відсутність проблем із законом,

наявність роботи та економічна самодостатність (не отримує гуманітарної допомоги),

зареєстроване місце проживання,

діти відповідного віку мають відвідувати школу.

Валек пояснив, що про масову видачу дозволів на довгострокове проживання не йдеться. Його отримають лише кілька десятків тисяч українців.

Реєстрація для тих, хто хоче перейти на довгострокове проживання, розпочнеться у середині наступного року. При цьому важливо врахувати, що подаватиметься вся родина.

Щоб потім перейти на постійне проживання в Чехії, необхідно буде прожити там п’ять років. У разі тимчасового захисту рік зараховується як пів року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським біженцям стає дедалі гірше жити в Німеччині. Там уже не вистачає для них житла, і деякі регіони просто відмовляють приймати громадян.