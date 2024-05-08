Ухилянтів з України можуть позбавити посвідок на постійне проживання в одній з країн ЄС

У Литві проживає близько 85 тисяч українських біженців

Якщо Україна доведе, що чоловік ухилявся від військової служби, йому може бути відмовлено у постійному проживанні в Литві. Водночас гонінь на чоловіків-українців не буде, як не буде і депортацій.

Відповідну заяву зробила прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте у коментарі виданню Financial Times. За її словами, ЄС гарантував захист українцям до березня 2025 року.

"Ми не будемо організовувати депортації або шукати українських чоловіків всередині країни, оскільки це було б незаконно. Однак якщо Україна доведе, що чоловік ухилявся від військової служби, йому може бути відмовлено у постійному проживанні в Литві", — сказала Шимоніте.

Як зазначила прем’єрка Литви, вона хотіла б допомогти Україні, щоб та мала потенціал для оновлення збройних сил і можливість відпочити людям, які давно воюють.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила про те, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому доступ до консульських послуг отримуватимуть лише чоловіки із дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані у ТЦК.

Також "Телеграф" писав про те, що у Польщі допомогу у поверненні військовозобов’язаних українців на батьківщину вважають "етнічно неоднозначним питанням" і чекають на ініціативу від України.