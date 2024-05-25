Українським біженцям стає все гірше жити у Німеччині: виселяють з квартир і не лише

Німеччина прийняла близько мільйона людей з України

У Німеччині не вистачає житла для українських біженців, через що регіони дедалі частіше відмовляються їх приймати. Щобільше, 1700 українців виселяють із квартир в одному із районів землі Саксонія, вони зобов’язані звільнити житло до липня.

Як пише Bild, українські біженці в районі Рудні Гори у землі Саксонія отримали відповідні листи від місцевої влади. Вони мають звільнити 650 квартир в Ауе, Чопау та Марієнберзі.

Району необхідно повернути житло із фонду для біженців з Сирії, Афганістану та Туреччини, які проходять процедуру надання притулку у регіоні. Існуючі для них місця для розселення завантажені на 90%. За словами чиновників, якщо житла не знайти, цих людей доведеться селити до наметових чи контейнерних містечок.

Річ у тім, що на початку війни квартири для біженців віддали людям з України, які не вважаються біженцями, а отримують допомогу як малозабезпечені німці. Тому тепер вони мають шукати житло самостійно.

У районі є житловий кооператив, 20% квартир у якому вільні. Українці вже подали запити на це житло, але воно потребує ремонту, який триватиме не менше двох місяців. Місцева влада обіцяє шукати індивідуальні рішення для українців. При цьому тих, хто відмовлятиметься від переселення, розміщуватимуть у спортзалах чи притулках.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Німеччини закликає до створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України. Представник керівниці відомств Ненсі Фезер розповів в інтерв’ю Welt, що Берлін "рішуче виступає за солідарність" у розподілі тих, хто шукає захисту. Зокрема, гостро постає проблема вторинної міграції з інших країн-членів ЄС, коли українці спочатку їдуть до однієї з європейських країн, а потім перебираються до Німеччини.

"Тому слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС", – наголосив він.

Крім того, німецький політик Йоахім Германн заявив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, яких прийняла Німеччина, могли б захищати Україну від росіян на полі бою. В інтерв’ю виданню Bild він закликав скасувати соціальні виплати для військовозобов’язаних українських чоловіків, які мешкають у ФРН.

"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов’язкової військової служби", — наголосив Германн.

Політик зазначив, що з одного боку Німеччина робить все можливе, щоб підтримати Україну у війні, але при цьому приймає у себе потенційних українських солдатів. За його словами, такий стан справ "не вкладається у голові".

"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Щонайменше, що ми можемо зробити, — це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто дійсно зобов’язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру та свободи", — зазначив Йоахім Германн.

Як раніше писав "Телеграф", влада Німеччини має намір відмовитися від соціальної підтримки великої групи українських біженців. Йдеться про людей, які відмовилися від працевлаштування.