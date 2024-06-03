Одна з країн ЄС платитиме українцям за повернення додому, а Безугла знову радить їм "здавати паспорти" (відео)

Вона отримала жорстку відповідь

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла знову заявила, що військовозобов’язані українці за кордоном, які не оновлять свої дані в ТЦК, мають здати українські паспорти і "взяти інші". Тим часом Чехія запускає програму добровільного повернення українців додому: держава оплачуватиме біженцям квитки на автобус, а хворим сплатить за транспортування в машині швидкої допомоги.

Проект діятиме з червня до листопада, максимальна кількість людей, яким сплатять повернення в Україну — 400 осіб. Організувати санітарний транспорт зможуть не більше ніж для 30 пацієнтів, повідомляє Radio Prague International. За даними МВС Чехії, станом на квітень у країні проживало близько 339 тисяч українців із тимчасовим захистом.

А ось Мар’яна Безугла в ефірі ток-шоу "Новий відлік" заявила, що українці за кордоном, які не хочуть ставати на військовий облік, мають "здавати паспорти" (тобто відмовлятися від громадянства). Їй заперечила Юлія Клименко, народний депутат України від партії "Голос", яка пояснила, що тих, хто не оновить дані, оголосять у розшук.

"Добре, нехай здає український паспорт, бере інший", — заявила Безугла.

Клименко запитала "ви готові втратити 11 млн людей?", на що Безугла відповіла питанням "а вони наші? Вони зробили свій вибір". У відповідь її опонентка нагадала, що саме вони 30 років пересилали в Україну 18 млрд доларів щорічно.

"Які годували вас, зокрема, податками", — сказала вона.

Варто зазначити, що Безугла робить подібні заяви вже не вперше. Наприкінці квітня вона також закликала українців, які "не хочуть виконувати свій обов’язок" "здавати паспорти".

Нагадаємо, згідно з ухвалою Кабміну, українські чоловіки, які раніше були зняті з військового обліку через виїзд за кордон терміном понад 3 місяців, зобов’язані особисто з’явитися до ТЦК для постановки на облік. На це вони мають термін до 16 червня — 30 днів з дня набрання чинності відповідною постановою Кабінету міністрів.