Есть два варианта пребывания в стране: что нужно знать украинским беженцам в Чехии

Временная защита была продлена до марта 2026 года

Правительство Чехии, недавно запустившее новую программу для наших граждан, приняло изменения в законопроект Lex Ukrajina, которым определены два варианта дальнейшего прибывания в стране беженцев из Украины. Речь идет о временной защите для украинцев, а также возможности получить специальное долгосрочное проживание.

В законопроекте указано, что временная защита была продлена до марта 2026 года. При этом процедура обновления визы будет такой же, как и ранее. То есть, сначала электронная регистрация, затем личный визит в отделение МВД. Это будет происходить после нового года.

"Основная цель предлагаемой поправки — продлить временную защиту на ее существующих владельцев, которые находятся на территории Чешской Республики, при определенных условиях, каждый раз на один год. Вторым важным направлением изменений является предоставление возможности лицам, соответствующим условиям, предусмотренным законом, получить специальное долгосрочное проживание", — говорится в тексте проекта.

Второй вариант для украинцев — это долгосрочное проживание. Разрешение будет предоставляться на 5 лет.

Вице-премьер-министр Властимил Валек объяснил, что долгосрочное проживание не заменяет временную защиту, но предлагает альтернативу тем, кто хочет жить в Чехии длительное время и отвечать условиям, которые обычно должен выполнить иностранец, чтобы получить здесь стандартный вид на жительство.

Какие есть условия:

непрерывное пребывание в Чехии с временной защитой в течение 2 лет,

действительный паспорт,

отсутствие проблем с законом,

наличие работы и экономическая самодостаточность (не получает гуманитарную помощь),

зарегистрированное место жительства,

дети соответствующего возраста должны посещать школу.

Валек объяснил, что о массовой выдаче разрешений на долгосрочное проживание речь не идет. Его получат лишь несколько десятков тысяч украинцев.

Регистрация для тех, кто хочет перейти на долгосрочное проживание, начнется в середине следующего года. При этом важно учесть, что подаваться должна вся семья.

Для того чтобы затем перейти на постоянное проживание в Чехии, необходимо будет прожить там пять лет. В случае временной защиты год засчитывается как полгода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским беженцам становится все хуже жить в Германии. Там уже не хватает для них жилья и некоторые регионы попросту отказывают принимать граждан.