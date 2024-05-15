У Польщі ухвалили нові правила перебування для українських біженців: що змінилося

Українцям дозволять жити у Польщі ще на рік

У Польщі ухвалили поправки до закону про допомогу українцям, які залишили свою країну через російське вторгнення. Зокрема, вони передбачають питання щодо термінів легального перебування наших співгромадян у країні.

Про це пише RMF24. За поправки проголосував 381 депутат, ще 19 висловилися проти, а 20 утрималися.

Документ передбачає продовження граничного терміну легального перебування у Польщі українських біженців, які мають номер PESEL UKR, до 30 вересня 2025 року.

Також він розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, соціального страхування та доступу до колективного житла. Виправлення передбачає визначення 36-місячного періоду, під час якого учні можуть скористатися безкоштовними мовними курсами.

З 1 липня поточного року українці фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє за дорученням воєводи.

Законом передбачено також припинення пільг, пов’язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень. З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих.

Як повідомлялося раніше, уряд Польщі не зацікавлений у тому, щоб порушувати питання повернення українських біженців на батьківщину. Водночас у країні поки не знають, як вирішити питання їхнього довгострокового перебування.