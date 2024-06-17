Загроза дефолту України є: важливі валютні переговори затягуються, у чому причина

МВФ вимагає виконання ключових боргових зобов'язань

Україні не вдалось домовитися з власниками 20% облігацій щодо реструктуризації близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу під час офіційних переговорів. Переговори ще триватимуть, уряд має розв'язати це питання до 1 серпня.

Адже менше ніж за 2 місяці спливає термін угоди з власниками міжнародних облігацій, яка дозволила Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році. Про це пише Reuters.

Зазначається, що пропозицію Києва про зниження вартості валютних облігацій на 60% було відхилено, натомість Лондонські біржі запропонували 22%. Але Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що це призведе до невиконання ключових боргових зобов'язань.

Під час останніх переговорів Міністерво фінансів України пропонувало запустити інструмент на випадок непередбачених обставин, виплати за яким могли б розпочатися лише після 2027 року. За цим планом вони мали залежати від виконання Києвом цільових показників податкових надходжень, встановлених МВФ.

"Хоча Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, (вони) продовжуватимуть взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних радників", — йдеться в заяві уряду, додаючи, що вони також продовжуватимуть двосторонні переговори з іншими інвесторами.

Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що економіка країни є "крихкою рівновагою", яка залежить від послідовної та істотної підтримки з боку її партнерів.

"Вчасна реструктуризація боргу є критично важливою частиною цієї підтримки. Сильні армії повинні підтримуватися сильною економікою, щоб вигравати війни", — додав він.

Натомість власники облігацій заявили, що пропозиція уряду "завдає суттєвої шкоди майбутній інвесторській базі України та основній меті повернення доступу до ринків капіталу за першої можливості".

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